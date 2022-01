Lutto nel mondo dello sport: è morto Pino Sutera, punto di riferimento dell'atletica in Sicilia

È morto, all'età di 85 anni, Pino Sutera, punto di riferimento del movimento amatoriale siciliano dell'atletica leggera, in "pista" da oltre 45 anni. Sutera ha fatto parte prima della Delta Palermo e poi è stato presidente per 33 anni della G.S. Amatori Palermo, carica abbandonata soltanto per motivi di salute. Pino Sutera è ricordato da tutti come faro e punto di riferimento dell’atletica siciliana.

Ad annunciare la morte, attraverso Facebook, è stato Totò Gebbia, presidente della Fidal Sicilia: "Tristissima notizia ci lascia un pezzo della storia dell'atletica siciliana. Riposa in pace caro Pino Sutera", postando una foto sorridente dell'85enne.

Appresa la notizia, sono stati tantissimi i messaggi di condoglianze sui social: "Che tristezza leggere questa notizia, una grandissima persona che va via, le mie più sentite condoglianze alla famiglia", scrive Francesco. "Il mio primo presidente, mi dispiace davvero...", scrive invece Eugenio.

"A nome mio e di tutta la Marathon Monreale porgo le più sentite condoglianze alla Famiglia Sutera e alla ASD Amatori Palermo per la perdita del grande PRESIDENTE e AMICO Pino", scrivono Martina e Nino. E ancora Maurizio: "Sono profondamente addolorato nel leggere questa notizia. Pino Sutera è stato sempre un punto di riferimento essenziale nel mondo del podismo amatoriale siciliano. Che la sua anima riposi in pace".

