Calcio a 5, il Città di Palermo supera il Monreale al Palaoreto (7-3)

Comincia bene il 2022 per i colori rosanero nel campionato nazionale di Serie B di Calcio a 5. Il Città di Palermo è riuscito a conquistare i primi tre punti in palio nel nuovo anno solare, nella gara che ha segnato la ripresa del campionato dopo le festività natalizie.

Una vittoria, quella della squadra allenata da Marco Cappello, in una sfida sentitissima da entrambe le parti: il derby del Palaoreto contro il Monreale C5 era una delle partite più attese da entrambe le compagini che, nonostante diverse assenze per parte, sono riuscite a regalare spettacolo in campo in una partita ricca di goal.

A fare la differenza per il Città di Palermo è stato un quasi perfetto secondo tempo, nel quale la qualità e la tecnica degli uomini di punta dell'organico della formazione palermitana è riuscita a prevalere sul coraggio degli avversari.

Il risultato finale di 7-3 premia i rosanero, che grazie alla tripletta di Bartolo Rizzo e alle doppiette di Ninni Sposito e Vincenzo Resitvo superano la coraggiosa formazione di mister La Bianca, per due volte capace di riagganciare il pareggio partendo da una situazione di svantaggio, grazie alle reti di Salvatore Murò e Vincenzo Madonia.

Con questo successo il Città di Palermo ritorna al comando della classifica del Girone H del Campionato di Serie B, in attesa che anche l'Ecosistem Lamezia Soccer giochi la sua partita dell'undicesima giornata sul campo del Soccer Montalto, con la quale si determinerà la formazione Campione d'Inverno del girone.

