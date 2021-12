Il Telimar Palermo ospita il Posillipo nell'ultima gara del 2021

La Piscina Olimpica Comunale di Palermo, ancora chiusa al pubblico, ospita domani (fischio d’inizio alle 15,30) l'ultimo appuntamento del 2021 per il TeliMar che nella dodicesima giornata del Campionato di pallanuoto di Serie A1 ospita il Circolo Nautico Posillipo. Il Club dell’Addaura ha la ghiotta occasione, con un successo contro i napoletani, di avvicinare Trieste o Savona, impegnate fra loro in terra friulana in un match caldissimo di alta classifica, e di agganciare momentaneamente l’Ortigia al quarto posto, con il match di Salerno rinviato a causa di positività al Covid riscontrate nella compagine campana. Il CN Posillipo è reduce dalla vittoria di misura contro la Roma Nuoto, che ha permesso agli uomini allenati da Roberto Brancaccio di riscattare la sconfitta rimediata a Genova contro l’Iren Quinto.

Il tecnico del Telimar: "Chiudere in bellezza quest’annata"

"Chiudiamo un anno veramente bello, in cui forse abbiamo bruciato qualche tappa - dice l’allenatore del Telimar, Marco Gu Baldineti, che ci tiene a ricordare gli «importanti traguardi raggiunti tra la fine della scorsa stagione, con il quarto posto in Campionato e il terzo in Coppa Italia, e l’inizio di questa, con l'accesso alla semifinale di LEN Euro Cup. Abbiamo sempre giocato una buona pallanuoto». Una crescita continua, per il tecnico, quella avuta dai suoi giocatori sia come individualità che, soprattutto, come squadra: «Li ho visti pronti fisicamente e mentalmente a sopportare meglio allenamenti e impegni agonistici. La continuità è la chiave di tutto. Ogni tanto abbiamo pagato un po’ di stanchezza, ma ci può stare. Continuo a ripetere loro che se vogliamo ottenere risultati dobbiamo fare le cose per bene. Nelle ultime partite in particolare, ma devo ammettere che a sprazzi avevamo già mostrato di che pasta siamo fatti, ho notato sempre maggiore fluidità di gioco e consapevolezza nei nostri mezzi, sia in casa che in trasferta. Il Posillipo - afferma Baldineti - ha la capacità e la bravura ogni anno di reinventarsi, tirando fuori risorse a volte inaspettate. È una squadra composta da giovani che stanno facendo bene. Hanno come sempre un gioco aggressivo, veloce, e per questo non sono da sottovalutare. Noi siamo più forti, inutile negarlo, ma loro non hanno nulla da perdere. Il loro obiettivo è la salvezza e ci stanno arrivando a suon di belle prestazioni e importanti vittorie. Anche in questo caso, dipende tutto dall’approccio che avremo noi alla partita».

L'attaccante del Telimar, Irving: "Attenzione al Posillipo"

«Il Posillipo è una buona squadra – dice l’attaccante statunitense Max Irving, ex di giornata -. Dobbiamo, quindi, restare concentrati e giocare con grande intensità fin dai primi minuti del match. Un’altra vittoria sarebbe davvero importante per noi, perché ci trascinerebbe verso un inizio di anno in cui dovremo affrontare impegni delicati e importantissimi per raggiungere e superare gli obiettivi che ci eravamo prefissati ad inizio stagione. Inoltre, ogni occasione che abbiamo di giocare è un’opportunità in più per crescere come squadra».

Il presidente del Telimar: "Gara insidiosissima"

«Impegnandosi su ogni fronte, la nostra Società sta riuscendo a sostenere adeguatamente questo onerosissimo programma -sottolinea Marcello Giliberti, presidente del Telimar - che ci vede sempre più in alto in Campionato, in Coppa Italia ed in LEN Euro Cup. La partita di domani, che temo tanto, è insidiosissima, sia per il valore degli avversari, che per la loro grande voglia di rivalsa nei nostri confronti, avendogli noi negato nella scorsa stagione, arrivando davanti a loro nella regular season, l’accesso alla Coppa. Dobbiamo giocare come al Foro contro la Lazio, non guardando la classifica, aggredendo il match dall’inizio, non mollando mai sino alla fine. Un altro successo ci consentirebbe di trascorrere serenamente le imminenti vacanze natalizie in maniera certamente meritata, per l’immane lavoro che abbiamo sviluppato negli ultimi quindici anni».

Le probabili formazioni

TELIMAR PALERMO: Nicosia, Del Basso, Turchini, Di Patti, Occhione, Vlahovic, Giliberti, Marziali, Lo Cascio, Irving, Lo Dico, Basic, De Totero.

Allenatore: Baldineti

CN POSILLIPO: Lindstrom, Iodice, Calì, Briganti, Picca, Aiello, Tkac, Somma, Di Martire, Scalzone, Radonjic, Saccoia, Spinelli.

Allenatore: Brancaccio

Arbitri: Severo di Roma e Brasiliano di Camogli. Delegato: Giovanni Del Bosco

