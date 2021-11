Pallanuoto, i ragazzi speciali della Delfini Blu vincono la Coppa Italia

La squadra palermitana di pallanuoto Delfini Blu ha vinto ieri la Coppa Italia nel corso dei campionati italiani di nuoto promozionale della federazione disabili intellettivo relazionali che si sono svolti a Lecce nello scorso week-end.

I giocatori, guidati dai tecnici Blasco Di Maio, Gregorio Messina e Davide Di Maio, sono riusciti a classificarsi al primo posto tra le numerose squadre partecipanti provenienti da tutta Italia. «Tutti hanno contributo a costruire quello che per noi è un grandissimo risultato, a testimonianza che il traguardo raggiunto è frutto di un lungo lavoro su un ampio gruppo di giovani atleti», dice Blasco Di Maio.

La squadra, in mattinata, è stata ricevuta dal sindaco Leoluca Orlando per ricevere la Tessera preziosa del mosaico di Palermo per il conseguimento, nel corso di questa stagione sportiva, dei due prestigiosi titoli nazionali di campioni italiani di pallanuoto e di campioni italiani di nuoto promozionale di categoria.

