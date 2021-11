Maratona di Palermo: definito il percorso della gara, alcune strade chiuse alle auto

Pronto il percorso della XXVI maratona e mezza maratona delle Città di Palermo che si correrà il prossimo 21 novembre attraverso varie strade, dal centro al parco della Favorita.

La partenza è fissata da via Libertà - piazza Francesco Crispi alle ore 8,30. È il punto dove si raduneranno gli atleti e da dove prenderanno il via. Il circuito comprenderà le seguenti strade: viale della Libertà -Piazza Vittorio Veneto –Via dell’Artigliere – Viale Diana (Ingresso Parco della Favorita) V.le Diana (dir. Mondello) – Via Margherita di Savoia- Viale delle Palme – Via P.ssa Giovanna-Viale Regina Elena- -Piazza Valdesi- Via Margherita di Savoia- Viale Ercole-Palazzina Cinese-Cortile Niscemi-Viale Niscemi- Viale Ercole-Viale Diana-Via dell’Artigliere-Piazza Vittorio Veneto- V.le della Libertà-P.zza Ruggero Settimo –Via Emerico Amari-Via I. La Lumia (Teatro Politeama )- Via F. Turati- V.le della Libertà- Giardino Inglese dove è posto l'arrivo ai 21.097 Km. Per chi dovesse, invece, correre 42.195 Km, il percorso continuerà per viale della Libertà -Piazza Vittorio Veneto –Via dell’Artigliere – Viale Diana (Ingresso Parco della Favorita) V.le Diana (dir. Mondello) – Via Margherita di Savoia-Giro di Boa Alt. Via Paolo Giaccone – Via Margherita di Savoia- Viale Ercole-Palazzina Cinese-Cortile Niscemi-Viale Niscemi- Viale Ercole-Viale Diana-Via dell’Artigliere-Piazza Vittorio Veneto- Via Libertà-P.zza Ruggero Settimo-Via Ruggero Settimo – Via Maqueda – P.zza Villena (Quattro Canti) – C.so Vittorio Emanuele – Porta Nuova – C.so Calatafimi – P.zza Indipendenza – Ingresso Palazzo Reale (Passaggio Interno ARS) – P.zza del Parlamento – C.so Vittorio Emanuele – P.zza Villena (Quattro Canti) – Via Maqueda – Via Trieste – Via Roma – Via Bentivegna– Via Rosolino Pilo – Via Ruggero Settimo-Via Emerico Amari-Via I. La Lumia (Teatro Politeama )- Via F. Turati– Viale della Libertà con arrivo al Giardino Inglese.

In occasione della XXVI Maratona Città di Palermo, cambierà anche il traffico veicolare perchè alcune strade rimarranno chiuse. Dalle 7,30 alle 10,30 rimarranno chiuse: via delle Palme – viale p.pe Umberto – viale Principessa Jolanda – viale Principessa Mafalda – viale Principessa Giovanna (zona rimozione) – viale Regina Elena - piazza Caboto – viale Orfeo direzione viale Margherita di Savoia – viale Cerere direzione via Margherita di Savoia – viale Venere – piazza Valdesi (zona rimozione) – il tratto di via Margherita di Savoia da piazza Valdesi fino a via Mater Dolorosa. Dalle ore 7.30 fino alle ore 12.30 rimarrà chiuso il parco della Favorita – via dell’Artigliere – piazza Leoni. Dalle 7,30 alle 13, chiuse piazza Vittorio Veneto - via Libertà - incrocio via Notarbartolo e, infine, dalle 8 fino alle ore 15, in via Libertà (tratto incrocio Notarbartolo)- via Ruggero Settimo - via Maqueda - via Cavour - corso Vittorio Emanuele da piazza Villena (quattro canti) fino a piazza Indipendenza - via Trieste - via Roma - via Bentivegna – via Rosolino Pilo.

