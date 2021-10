È morto Nino Corsino, allenatore simbolo del calcio a 5 siciliano

Calcio siciliano in lutto per la scomparsa del tecnico Nino Corsino, punto fermo del calcio a 5 regionale. Si è spento a causa di una lunga malattia.

Nel 1992 il titolo italiano universitario con il Cus Palermo

L'esordio nella carriera di allenatore nel 1982 alla guida dell'Endas Chiavelli. Dieci anni dopo vince il titolo italiano universitario alla guida del Cus Palermo. Nel 1993 si diploma alla scuola di Coverciano come allenatore di calcio a cinque e nel 1999 diventa selezionatore della Rappresentativa Siciliana vincendo 4 titoli nazionali al Torneo delle Regioni: tre con la Juniores nel 2003, 2010 e 2012 e uno con i Giovanissimi nel 2015. In atto Corsino era responsabile regionale del Calcio a 5 per il Settore Giovanile e Scolastico e poco tempo fa era stato insignito della Palma di bronzo al merito sportivo che gli è stata consegnata dal presidente Morgana presso i locali del Comitato Regionale.

Il cordoglio del presidente della Figc Lnd regionale

"Oggi sono certamente più povero perchè se è vero che la ricchezza di ogni uomo risiede nel numero dei suoi amici ne ho perso uno che valeva veramente tanto. Con Nino abbiamo condiviso momenti di grande gioia che porterò per sempre nel mio cuore. Alla moglie e ai figli, esprimo, a nome di tutto il movimento calcistico siciliano i sentimenti di cordoglio, vicinanza ed imperitura amicizia”, è il messaggio di cordoglio del presidente della Figc Lnd regionale, Sandro Morgana.

Il cordoglio della Divisione Calcio a 5

"La Divisione Calcio a 5 - si legge in una nota - esprime le sue più sentite condoglianze alla famiglia di Nino Corsino, storico allenatore e dirigente siciliano. Già nel lontano 1982 la sua prima esperienza su una panchina, quella dell’allora Endas Chiavelli. Poi, dopo il diploma di Coverciano nel ’99, alla guida della Rappresentativa Siciliana vinse tre titoli nel 2003, 2010 e 2012. Il movimento del futsal perde un caro amico: alla sua famiglia va un ideale abbraccio da parte di tutti noi in questo momento così difficile".

Il ricordo del consigliere comunale Anello

"Se n'è andato oggi e per me come per tutti coloro che l'hanno conosciuto e apprezzato sui campi di calcio a 5 e non solo è un giorno molto, molto triste. Buon viaggio 'maestro Nino', non ti dimenticheró mai", scrive il consigliere comunale della Lega, Alessandro Anello.

