Al Palermo scatta l’allarme Silipo, distorsione alla caviglia

Scatta l’allarme per Silipo. L’infermeria del Palermo non si svuoterà per la trasferta di domani a Torre del Greco, ma se c’era un giocatore che Filippi poteva considerare recuperato, quello era proprio il fantasista romano. Invece no: nel corso della partitella di ieri mattina, sul campo del Cus, un contrasto duro con Somma gli ha procurato un forte trauma distorsivo-contusivo alla caviglia destra. Un dolore tale da non poter uscire dal campo sulle sue gambe, tanto da dover tornare negli spogliatoi portato a cavalcioni da un componente dello staff tecnico.

Sul Giornale di Sicilia in edicola un servizio di Benedetto Giardina

© Riproduzione riservata