Calcio, Morgana (Lnd Sicilia): "C’è tanta voglia di giocare, soprattutto in sicurezza"

In piena pandemia entrano nel vivo anche in Sicilia i campionati dilettantistici di calcio. Dal presidente della Lnd (Lega Nazionale Dilettanti) Sicilia, Sandro Morgana, arriva un primo bilancio sulla fase d'esordio dei tornei regionali. "Sta andando tutto molto bene, abbiamo completato gli organici fino alla seconda categoria, anche la Terza Categoria e la serie D di calcio a cinque stanno andando molto bene, le iscrizioni sono in netto aumento. Ciò che ci dà maggiormente la spinta a potere fare di più e potere fare di meglio - spiega Morgana in un video postato sulla pagina Facebook della LND Comitato Regionale Sicilia - è il risultato della terza categoria e della serie D di calcio a 5 perchè nella prima registriamo 150 iscrizioni e nel calcio a 5 102-102: in netto miglioramento rispetto ai dati precedenti".

Si torna a giocare in sicurezza

“C’è tanta voglia di tornare a giocare a calcio e di tornare a giocare soprattutto in sicurezza. Il green pass obbligatorio per scendere in campo è una tutela per tutti”, spiega Morgana. "Dobbiamo tutelare la salute delle pesone, le attività devono riprendere ed in sicurezza. Dobbiamo riprendere le attività e non dobbiamo fermarci più. Dobbiamo scegliere una via rigorosa, del rispetto delle regole. Questo in Sicilia è attuato attraverso l'adozione del protocollo preparato dalla Figc con una misura un pò più stringente: vogliamo che chi gioca al calcio in Sicilia sia coperto dal green pass. Chiediamo solo questo ai nostri calciatori, ai tecnici ed agli associati per poter partecipare ai campionati".

Il 21 novembre la visita del presidente Gravina

Il prossimo 21 novembre a Palermo arriverà il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina: “Una data importante, il presidente riceverà anche il Paladino d’oro e aspettiamo questo incontro. Sono contento che venga a Palermo, Gravina sta completando un giro in tutti i comitati regionali d'Italia e, dulcis in in fundo, sarà in Sicilia. Il presidente della Figc inconterà le nostre strutture regionali e provinciali. Un incontro di lavoro che aspettiamo con grande attenzione".

Il sostegno della Lnd alla riforma dei campionati

"Gravina sta facendo tante cose importanti per il panorama calcistico italiano - tiene a sottolineare il nunero 1 della Lega Dilettanti in Sicilia - , sta preparando la riforma dei campionati che noi sosteniamo e sta dando un indirizzo di rinnovamento alla federazione. Sta facendo cose molto importanti nel panorama calcistico italiano, sta preparando la riforma dei campionati che sosteniamo apertamente. Sta dando un indirizzo alla Figc di innovazione, rinnovamento della cultura dello stare dentro il sistema del calcio. Ha annunciato grandi novità nel sostegno ai comitati regionali. Lo aspettiamo con grande piacere, saremo lieti di accoglierlo in Sicilia come merita", conclude Morgana.

