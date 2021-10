Poker di vittorie per il Telimar Palermo in Euro Cup: il club dell'Addaura passa da primo

Il Telimar Palermo cala il poker di vittorie nella trasferta croata del primo turno di Len Euro Cup. Il club dell’Addaura, dopo gli spagnoli del Sant Andreu, i russi dello Shturm 2002 Ruza e gli svizzeri della Carouge Natation, batte anche il temibile Solaris Sibenik e accede al secondo turno da prima del girone.

Contro i padroni di casa finisce 9-10 il match, in cui l’approccio mentale e la concentrazione alta dal primo all’ultimo secondo da parte di tutto il gruppo schierato da Gu Baldineti permettono di passare in vantaggio e allungare. Gli uomini di Marelja completano la remuntada a metà dell’ultimo quarto di gioco, ma i palermitani si prendono con forza la vittoria segnando con Del Basso il rigore decisivo.

Dopo aver fallito un rigore con Vlahovic, il Telimar va in vantaggio con Irving su uomo in più. Goreta riporta il punteggio in parità dai cinque metri. Pressing alto del Solaris. Del Basso prova a trascinare i suoi sull’uomo in più, trovando un buco nella difesa avversaria e mettendo dentro la palla dell’1-2, ma il Solaris chiude il primo tempo sul 2-2, trasformando un altro rigore con Pelicaric.

Del Basso in avvio del secondo tempo riporta il Telimar in vantaggio su uomo in più. Il club dell’Addaura prova ad allungare con Marziali in superiorità, ma il Solaris non ci sta e va a segno su uomo in più con Penava per il 3-4. Del Basso dai cinque metri non perdona Sparada, ma i croati si rifanno sotto con Pelicaric in più. Ribatte, però, subito il club dell’Addaura con Irving su rigore, per chiudere la prima metà del match sul 4-6.

Il Solaris si rifà sotto con Penava, rendendo difficile ai palermitani schierarsi in attacco. Dalla distanza, allora, sono Marziali e Del Basso che trovando un varco nella difesa avversaria portano il Telimar sul 5-8. Sul finale del terzo tempo, però, di nuovo Penava va a segno per i croati, stavolta su uomo in più, aggiornando il punteggio sul 6-8. Con una palomba imprendibile Condic Kadmenovic permette al Solaris di avvicinarsi ancora all’inizio degli ultimi 8 minuti di gioco. Tuttavia, la reazione del Telimar non si fa attendere e sull’azione successiva è Marziali a portare il punteggio sul 7-9. Nicosia salva dai cinque metri su tiro di Pelicaric, che però riesce ad avere la meglio subito dopo su uomo in più per l’8-9 quando ancora mancano 6 minuti alla fine. I padroni di casa completano la rimonta con una palomba di Pelicaric. Il Telimar tiene alta la concentrazione e va a prendersi con forza il 9-10, trasformando un rigore decisivo con Del Basso. L’ottima difesa schierata da Nicosia permette al club dell’Addaura di prendersi meritatamente la vittoria e il primo posto nel girone.

Usciti per limite di falli Bulat (Solaris) e Di Patti (Telimar) nel secondo tempo, Irving (Telimar) e Penava (Solaris) nel terzo tempo, Basic (Telimar), Goreta, Kovalenko, Strakalj N. (Solaris) e Vlahovic (Telimar) nel quarto tempo.

Archiviata con soddisfazione la parentesi europea, che vedeva il Telimar al debutto in una competizione internazionale, è tempo di pensare al campionato. Martedì 5 ottobre comincia la nuova avventura nella massima serie. Il Telimar affronterà in casa il Metanopoli di Milano.

