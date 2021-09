La nazionale di ginnastica aerobica vince gli Europei trascinata anche dalla palermitana Santuccio

Dopo oltre 30 anni di competizioni internazionali, l'Italia conquista per la prima volta l'europeo di ginnastica aerobica, che si è disputato nello scorso week end a Pesaro. Si tratta di una storica vittoria targata anche made in Sicily. Della squadra, infatti, fa parte Silvia Santuccio, palermitana di 21 anni.

L'atleta fa parte della nazionale italiana senior di ginnastica aerobica dal 2018 (prima siciliana ed unica a farne parte) e ha già partecipato a due mondiali (2018 a Guimaraes, in Portogallo 4° posto Team Ranking e 7° Posto Aerodance; 2021 in Azerbaijian 4° posto teamranking e 5° posto aerodance) e a due europei (2019 in Azerbaijan con un 4° posto e nel 2021 a Pesaro 1° Posto team Ranking e 4° posto Aerodance) con la nazionale senior.

La Santuccio ha anche partecipato ad alcune World Cup mondiali e si è qualificata con la categoria AeroDance per i futuri World Games di Birmingham (USA) del 2022, massima competizione mondiale equivalente delle olimpiadi.

Silvia Santuccio, che si allena presso l'ASD Gymtech di Villabate, ha vinto numerose volte di fila il titolo di campionessa regionale nella categoria Individuale Femminile (sia Junior che Senior). L'atleta ha partecipato numerose volte ai campionati nazionali e campionati nazionali assoluti dove rientrano soltanto le migliori 12 atlete d'Italia raggiungendo come record personale il 5° posto.

