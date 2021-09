Al via a Palermo la Finale Argento, il programma delle gare: ingresso gratuito con Green pass

Tutto pronto allo stadio delle Palme-Vito Schifani di Palermo per la due giorni che consegnerà a 4 squadre maschili ed altrettanti femminili il palcoscenico della finale Oro nel 2022. Nella prima giornata di gare, l’attesa è tutta per la medaglia d’oro di Tokyo, Massimo Stano che, alle 20.30, scenderà in pista nella gara dei 5.000 metri di marcia. Il ventinovenne campione olimpico pugliese della 20 km e primatista italiano sulla stessa distanza, difenderà i colori dell’Atletica Aden Exprivia Molfetta.

Sono 24 le società presenti: 12 tra le donne ed altrettante tra gli uomini con la gloriosa Pro Patria Milano, vincitrice in passato di 12 scudetti e 2 volte campione d’Europa, che punta al ritorno nella Serie Oro.

Il prologo ai Campionati Italiani per Società Serie Argento di Palermo sarà affidato agli atleti della Fisdir che, a partire dalle 16.15, si misureranno sugli 80 e sui 100 metri. A seguire, e cioè dalle 17, il via ufficiale alla manifestazione con Lancio del Martello e Salto Triplo donne, a cui faranno seguito alle 17.15 i 110 hs maschili. Il programma degli uomini proseguirà con 400, Disco, 1.500, Salto Triplo, 3000 siepi, Giavellotto, staffetta 4 X 100 e, come detto, alle 20.30 la 5 km. di marcia con Massimo Stano. La gara del salto con l’asta (ore 17) si disputerà nell’impianto di atletica leggera del Cus Palermo di via Altofonte, in quanto lo Schifani è al momento sprovvisto della struttura.

Tra le donne, dopo Triplo e Martello, oggi sono in programma 100 mt., 400, Salto in Alto, 1.500. 3000 siepi, Getto del Peso, staffetta 4 x100 e 5 km. di marcia.

Domani (domenica 19 settembre) nella seconda e conclusiva giornata, le gare avranno inizio alle ore 9 con i 5.000 femminili. Il pubblico avrà libero ingresso allo Stadio delle Palme: lo spettacolo sarà gratuito. Per avere accesso all’impianto bisognerà esibire il Green Pass. Da stamattina, allo stadio delle Palme gli atleti e gli addetti ai lavori effettuano i tamponi antigenici messi a disposizione, gratuitamente, dall’Asp del capoluogo siciliano. In un altro gazebo sono attive le vaccinazioni per il pubblico e gli appassionati.

L’Hub del CTO di Palermo, centro di riferimento vaccinale regionale per gli atleti, garantirà le somministrazioni di siero a tutti coloro (atleti, dirigenti o tecnici delle società) che lo chiederanno.

LE SQUADRE

Club Maschili: Cus Pro Patria Milano; C.U.S. Parma; Atl. Lecco-Colombo Costruzioni; Atl. Bergamo 1959 Oriocenter; Trieste Atletica; Asd Arca Atl.Aversa A. Aversano; Atletica Malignani Libertas Udine; S.E.F. Virtus Emilsider Bologna; Assindustria Sport; Atletica Livorno; U.S. Quercia Trentingrana; Atl. Aden Exprivia Molfetta.

Club Femminili: Atl Brugnera Pn Friulintagli; Assindustria Sport; Atletica Firenze Marathon S.S.; C.U.S. Parma; Atl. Bergamo 1959 Oriocenter; C.U.S. Cagliari; C.U.S. Trieste; Toscana Atl.Empoli Nissan; Atletica 2005; Atletica Malignani Libertas Udine; N. Atl. Varese; Battaglio C.U.S. Torino.

