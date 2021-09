Morto il giornalista Vito Maggio, una vita dedicata a raccontare lo sport siciliano

Una vita al fianco del giornalismo. È morto questa mattina a Palermo all’età di 91 anni Vito Maggio, storico giornalista sportivo che ha raccontato in tutte le sue sfaccettature lo sport siciliano. Ha lavorato anche al Giornale di Sicilia e per circa 50 anni è stato corrispondente da Palermo della Gazzetta dello Sport. Nella sua carriera anche una lunga esperienza televisiva, come vicedirettore delle news di Telesicilia.

Ma i suoi interessi spaziavano ben al di là dell'informazione. Lo sport era tutta la sua vita. Per anni, a partire dal lontano 1979, ha organizzato a Palermo lo Sport Film Festival, una rassegna di produzioni cinematografiche con al centro vicende di natura sportiva. Le proiezioni si alternavano a momenti di dibattito e di approfondimento e spesso al Festival partecipavano anche grandi campioni dello sport. Ma il momento clou dello Sport Film Festival era la premiazione finale, con la consegna del Paladino d'oro.

Per tanti anni ha anche guidato la Federazione siciliana baseball e softball, sport che amava.

Amava anche raccontare le vicende del Palermo calcio. Anzi, assieme al collega Giuseppe Bagnati, ha curato un libro sui cent'anni di storia della squadra rosanero.

Molti lo chiamavano professore. In effetti, aveva insegnato Educazione fisica nelle scuole, ma l'appellativo gli si cuciva addosso alla perfezione proprio per la capacità di essere un vero maestro di giornalismo, sempre pronto a dispensare consigli ai colleghi più giovani oppure a venire loro in soccorso con la forza della propria memoria.

I funerali si terranno sabato 18 settembre alle 11.30 nella chiesa di Sant'Espedito, in via Garzilli.

Alla famiglia le più sincere condoglianze da parte della redazione di Gds,it.

© Riproduzione riservata