Palermo Ladies Open: Collins supera la Sharma in due set

L’americana Danielle Collins batte l’ex compagna di college, l’australiana Astra Sharma, nel torneo Palermo Ladies Open. La tennista statunitense viaggia spedita verso una semifinale che metterà di fronte le giocatrici dalla migliore classifica mondiale rimaste in tabellone: da una parte la Collins n. 44 (23 best ranking), dall’altra la cinese, Shuai Zhang n. 57 (best ranking anche per lei 23).

Nell’ultimo match dei quarti, terminato ben oltre la mezzanotte a causa delle “maratone” precedenti, l’americana ha incontrato poco resistenza contro la Sharma nel primo set (6-1) per poi dovere faticare un po’ di più nel secondo, vinto comunque, 6-4. “È molto gratificante essere nella mia seconda semifinale di fila (dopo quella di sabato scorso a Budapest, ndr) – ha detto la Collins - sento che in questi mesi e in queste settimane sono migliorata partita dopo partita”.

Il programma delle semifinali avrà inizio alle ore 17 con il match tra la francese Dodin (testa di serie n. 6) ed Elena Gabriela Ruse. La romena ha conquistato contro l’azzurra, Lucia Bronzetti, la dodicesima vittoria consecutiva nel circuito. “Sono veramente felice di essere in semifinale, significa molto per me – ha detto la Ruse - Bronzetti ha giocato in modo incredibile, me l'aspettavo. Sono, davvero, stanca. Ho bisogno di recuperare le energie per il prossimo match e tenterò di fare il massimo. Mi sento bene. Ho passato tanti mesi duri con infortuni e problemi, ma sono molto felice di essere tornata in campo, al 100% in forma, e questa è la cosa più importante, ecco perché sono così felice".

Sulla vittoria finale, infine, Ruse frena: "È lontana. Sono in semifinale e non ci voglio pensare. Quello che è successo ad Amburgo è incredibile. Palermo è un altro torneo, sarà dura per me perché ho giocato tante partite e sono stanca. Sono felice di essere qui, Palermo mi piace tanto".

Nell’altra semifinale, come detto, si troveranno di fronte Collins e Zhang in un match che promette spettacolo. A seguire, la semifinale del doppio con ancora la Zhang in campo (in coppia con la giapponese Hozumi) contro le russe Dzalamidze-Rakhimova. La coppia asiatica ha avuto la meglio nei quarti di finale sulle italiane Paoletti - Pigato per 4-6 6-2 10-7.

