Ippodromo di Palermo, risultati del 19 giugno: Criss Cross manca la decima, nel clou s’impone Caronte Trebì

È Caronte Trebì ad imporsi nella gara clou di oggi all’ippodromo della Favorita. Il cavallo guidato da Giuseppe Porzio junior s’impone sull’indiscussa favorita: Criss Cross, che manca così il decimo successo consecutivo. La figlia di Nad Al Sheba e Odjass Band, di proprietà della scuderia veneta Marocari, che aveva vinto le ultime nove di fila disputate tra Siracusa, Napoli e Palermo, si inchina ad un altro soggetto allenato da Gaspare Lo Verde, ossia Caronte Trebì. La corsa si chiude con un ragguaglio cronometrico di 1.13 netti sul miglio. Terza piazza per Corinne You Sm.

Gaspare Lo Verde si rifà alla settima corsa con Urbano Bargal, che taglia il traguardo con il tempo di 1.12.5, sopravanzando di gran lunga Viele Liebe e Try Again.

Da segnalare la vittoria di Uricuss (figlio di Varenne e Banja Luka Sk) alla seconda corsa, valida per la terza prova di selezione al campionato italiano gentleman. L’allievo di Porzio jr, condotto in sulky da Pietro Vasta, completa i duemila metri in 1.14.8 davanti a Unicom e Zurlitos Rl.

Di seguito i risultati completi delle sette corse in programma

Ordine d'arrivo 1 corsa * 9-1-11

1) VIDAL TAV A.SESSA

2) TIMAST

3) ZORRO GUAL

Ordine d'arrivo 2 corsa * 3-5-1

1) URICUSS P.VASTA

2) UNICOM

3) ZURITOS RL

Ordine d'arrivo 3 corsa * 3-8-11

1) ZAFFIRO GIAL G.PORZIO JR.

2) ARTEMISIA GAR

3) ALMA PAN

Ordine d'arrivo 4 corsa * 9-10-8

1) CARIM A.BUZZITTA

2) CARINZIA HOLZ

3) COKTAIL FONT

Ordine d'arrivo 5 corsa * 6-1-3

1) BIONDA DE GLERIS S.CINTURA JR.

2) BABY BLU

3) BORGOGAL

Ordine d'arrivo 6 corsa * 4-6- 2

1) CARONTE TREBI' G.PORZIO JR.

2) CRISS CROSS

3) CORINNE YOU SM

Ordine d'arrivo 7 corsa * 8-6-9

1) URBANO BARGAL G.LO VERDE

2) VIELE LIEBE

3) TRY AGAIN

© Riproduzione riservata