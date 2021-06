L’1 luglio riapre al pubblico la piscina comunale di Palermo: obbligatoria la prenotazione

L’1 luglio riapre al pubblico la piscina comunale di Palermo. Una data attesa da tantissimi appassionati che frequentano l’impianto di viale del Fante, che negli ultimi mesi è rimasto aperto solamente agli iscritti alle società sportive.

Dall’1 luglio - scrive Giuseppe Leone sul Giornale di Sicilia in edicola - anche gli spogliatoi e le docce saranno fruibili. Questa riapertura al pubblico, però, non rappresenta un ritorno all’antico di punto in bianco. Le norme di sicurezza per evitare i contagi continueranno a essere in vigore. Dunque: prenotazione attraverso piattaforma online degli ingressi, autocertificazione, misurazione della temperatura e distanziamento sociale. Ad esempio, su quest’ultimo punto, l’attivazione delle docce sarà alternata: una sì e una no.

