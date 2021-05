Canottieri Telimar Palermo, Emanuele Gaetani Liseo convocato per la regata qualificazione Olimpica

Maggio inizia con una gran bella notizia in casa Canottieri TeLiMar: Emanuele Gaetani Liseo è stato convocato in Nazionale per far parte dell’equipaggio dell’Otto nel raduno di Sabaudia che terminerà con la Regata Finale di Qualificazione Olimpica in programma a Lucerna (Svizzera) dal 16 al 18 maggio.

L’alfiere del Club dell’Addaura è stato stabilmente nel Gruppo Olimpico nel corso del 2020, mettendosi in luce durante tutti i raduni valutativi. Convocato agli Europei di Varese come riserva dell’Otto, è reduce dalle due medaglie d’Argento conquistate al Memorial Paolo d’Aloja nel quattro senza. In poco più di due settimane si giocherà, dunque, la possibilità di partecipare alle qualificazioni per le Olimpiadi di Tokyo con la barca regina del canottaggio.

Marco Costantini, capo allenatore TeLiMar: «Quando si semina bene così per come è stato per Emanuele nel 2020 fino a quando il gruppo Olimpico si è ristretto, i tecnici federali si accorgono dell’ottimo lavoro portato avanti dalla Società, dall'atleta e da tutti coloro che in qualche modo contribuiscono alla preparazione. Bisogna sempre farsi trovare pronti ed è questo il momento da sfruttare al massimo: Emanuele si è fatto apprezzare molto da Andrea Coppola, responsabile del progetto dell’Otto Olimpico, ed è stato convocato questa mattina d'urgenza per andare a Sabaudia nell’ultima rifinitura della barca che gareggerà nella regata di qualificazione a Lucerna. Siamo a dir poco elettrizzati perché, se è vero che non è detto che Emanuele possa disputare le Olimpiadi di Tokyo, è anche vero che è difficile che un atleta di una società possa essere convocato. Essere stati sempre presenti nel progetto per tanti mesi e adesso essere protagonisti ancora una volta per questa ultima valutazione in vista della qualificazione è motivo di grande orgoglio. Incrociamo le dita e vediamo come va a finire!»

Marcello Giliberti, presidente TeLiMar: «Siamo orgogliosi per la convocazione del nostro canottiere Emanuele Gaetani Liseo al raduno della Nazionale Azzurra di Sabaudia finalizzato a Tokyo 2020NE. Convocazione meritatissima, in quanto il nostro prestante atleta, sempre pronto ad essere coinvolto con proiezione Olimpica, ha approfittato di questa nuova opportunità per essere reinserito nel Gruppo Olimpico. Sono sicuro che saprà ancora una volta mostrare il suo indubbio valore. Il nostro obiettivo con Emanuele è - e resta - la partecipazione a Parigi 2024, se riuscirà ad andare già ora a Tokyo, avremo bruciato le tappe, grazie alla grande caparbietà che anima sia lui che tutti noi dello staff, con in testa il nostro capo allenatore Marco Costantini».

