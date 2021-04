Vela, i vincitori della regata nazionale O'pen Skiff di Palermo

Si è conclusa ieri pomeriggio la Regata nazionale O'pen Skiff che, da venerdì, ha visto nelle acque del Circolo Velico Sferracavallo, a Palermo, una flotta di 55 imbarcazioni provenienti da tutto il Paese. Cinque le gare disputate dai giovani atleti, 3 nella giornata di venerdì e 2 in quella di sabato.

Ieri, dopo circa tre ore di attesa in acqua, non è stata disputata alcuna prova per mancanza di vento. Primo gradino del podio per Alessandro Guarneri (CV OndaBuena - Taranto), seguito da Manuel De Felice (Circolo nautico Monte Procida) e Alessia Tiano (CN Monte Procida) il cui terzo posto assoluto è valso anche l’oro nella classifica femminile. Quarto classificato Luigi Veniero (Vela Club Palermo) seguito da Federico Quaranta (CV OndaBuena).

Categoria Under 13: 1° classificato Matteo Attolico (LNI Procida), 2° classificato Alice Dessy (LNI Cagliari), 3° classificato Pietro Passariello (Vela Club Palermo).

Quarto posto per Juan De Nardo (CN Monte Procida) seguito da Mattia Monti (CN Rimini). Per gli Under 13 Prime: 1° posto per Irene Cozzolino (CN Monte Procida), 2° - Mattia Pau (LNI Cagliari) , 3° - Antonio Catalano Ugdulena (Vento di Tramontana). Quarta posizione per Valerio Improta (CN Monte Procida) seguito da Andrea Masaro (Vela Club Palermo).

