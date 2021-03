Palermo, boom di iscritti al master per manager sportivi

Al giro di boa la I edizione del Master breve in "New Media, finanza e innovazione per lo sport", percorso di studi promosso da Palermo Innovation Lab, inaugurato dal patron rosanero Dario Mirri e coordinato ed ideato dal dottore Francesco Stassi e dalla dottoressa Emanuela Perinetti, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali e Statistiche dell’Università degli Studi di Palermo diretto dal Professor Angelo Mineo (già responsabile scientifico del master).

Un master che ha già offerto sin da subito risvolti significativi e concreti a chi lo frequenta: sono state già finanziate ed erogate due borse di studio agli iscritti più meritevoli da parte della società RSM (società leader di revisione e organizzazione contabile).

Tra i relatori non solo manager sportivi, ma anche tecnici, allenatori, ex calciatori e docenti di Unipa - tra cui l’attuale prorettore vicario Fabio Mazzola ordinario di politica economica già preside e direttore del Dseas.

Tra i componenti del Comitato scientifico anche Giuseppe Marotta - presidente Adise AD Inter; Federico Balzaretti, ex rosanero e oggi commentatore DAZN; Daniele Faggiano esperto direttore sportivo; Roberto Tobia, segretario nazionale di Federfarma; Rino Alessi noto imprenditore nel settore della pubblicità; Nadia La Malfa giornalista sportiva; Cleo Li Calzi componente Cda Gesap; Vincenzo Provenzano, prof di economia politica (Unipa).

I relatori provengono da esperienze professionali diverse: dal giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, alla responsabile delle relazioni istituzionali della Lega Pro, Francesca Buttara, fino ad arrivare al responsabile della comunicazione del Milan, Pierdonato Vercellone, con una passato - tra l'altro - anche in Nike e Costa Crociere. Il derby tra Genoa e Sampdoria è stato "giocato" sul marketing con i responsabili delle due compagini ligure Danila Bavastro e Marco Caroli. Un viaggio che è arrivato fino a Madrid, più precisamente sponda Atletico, con l'intervento di Rosolino Amenta, giovane palermitano con la carica di Head of International Business Development Atlético de Madrid.

Significativi anche i contributi di Paolo Carito, direttore sviluppo strategico della Lega Pro; Federico Smanio A.D. di Wylab; Giacomo Sintini responsabile commerciale Italia di Randstad; Ivan Ortenzi di BIP; Marcel Vulpis di SportEconomy Pantaleo Longo direttore operativo dell’Hellas Verona, finanza ed infine Salvatore Aronica, ex calciatore di Juventus, Napoli e Palermo recentemente alla guida del Savoia; Alessio Cracolici, team manager del Parma; Antonio Cincotta, allenatore e direttore sportivo della Fiorentina Femminile; Antonio Tramontano, match analyst della viola.

Tra i relatori anche il veterano direttore sportivo del Brescia, Giorgio Perinetti, che con la sua esperienza e grande competenza ha suscitato numerose curiosità negli iscritti al Master che hanno posto tantissime domande.

Adesso tutto pronto per il secondo bimestre, ancor più pieno di personaggi importanti del mondo dello sport che saranno a disposizione degli iscritti per condividere il loro percorso professionale e tutte le informazioni utili per tutti coloro che hanno il sogno di iniziare ad entrare a far parte del business sportivo. Il percorso di studi si concluderà nel mese di aprile e poi sarà il tempo delle prove finali per l'assegnazione delle “esperienze professionali all’interno di alcune società dell’industria sportiva” . Per tutti coloro che fossero interessati a candidarsi preliminarmente alla seconda edizione è già possibile scrivere alla mail segreteria@masterpalermoinnovationlab.it.

© Riproduzione riservata