Palermo calcio, la società delibera un aumento di capitale per assorbire le perdite

Passi avanti societari e soprattutto schiarite sul fronte del capitale sociale. Come ha reso noto il Palermo – tramite una nota – oggi pomeriggio si è tenuta l’assemblea dei soci che, all’unanimità (e, dunque, con il voto di favorevole di Hera Hora s.r.l. e dell’Associazione Amici Rosanero) ha deliberato di ricostituire il capitale sociale per assorbire interamente le perdite maturate alla data del 31 dicembre 2020 e, contestualmente, di aumentarlo fino all’importo di euro 10.734.030,20 completando l’investimento dei complessivi quindici milioni previsti.

Praticamente i costi annuali sono molti, i ricavi non sono stati tantissimi a causa ovviamente della pandemia e allora il Palermo si trova a vivere un momento sicuramente delicato, dal punto di vista finanziario. Su proposta dell’amministratore delegato del Palermo Sagramola è stato deciso di abbattere il capitale sociale a poco più di 2 milioni e successivamente l’assemblea ha deliberato di ricostituire il capitale sociale fino a 10,734 milioni. In pratica verrà erogata l’intera cifra che era stata prevista da Hera Hora, ma il problema potrebbe comunque presentarsi nella prossima stagione quando il club dovrà certamente reperire risorse economiche per cercare di raggiungere gli obiettivi prefissati.

L’aumento sarà interamente sottoscritto da Hera Hora s.r.l. mantenendo comunque, coerentemente con le previsioni statutarie – si legge nella nota - il peso dell’Associazione Amici Rosanero in assemblea in misura pari al 10% dei voti.

Intanto, la Lega Pro ha reso noto le date e gli orari del campionato di Serie C dall’11a alla 19a giornata. Ecco tutte le date e gli orari dei match che riguardano il Palermo.

11a giornata di ritorno:

Paganese – Palermo: domenica 14 marzo ore 12.30

12a giornata di ritorno:

Palermo: riposo

13a giornata di ritorno:

Monopoli – Palermo: sabato 20 marzo ore 15.00

14a giornata di ritorno:

Palermo – Foggia: lunedì 29 marzo ore 21.00

15a giornata di ritorno:

Casertana – Palermo: sabato 3 aprile ore 12.30

16a giornata di ritorno:

Palermo – Vibonese: sabato 10 aprile ore 15.00

17a giornata di ritorno:

Bari – Palermo: mercoledì 14 aprile ore 15.00

18a giornata di ritorno:

Palermo – Cavese: domenica 18 aprile ore 17.30

19a giornata di ritorno:

Virtus Francavilla – Palermo: domenica 25 aprile ore 20.30

