Nulla da fare contro Albaverde: da Caltanissetta il Caffè Trinca Palermo torna sconfitto

Girone d'andata negativo per le rosanero: a Caltanissetta, contro l'Albaverde, il Caffè Trinca Palermo colleziona la quinta sconfitta consecutiva (3-0).

Con un organico ridotto quasi all'osso e prive di Aurora Vescovo, ferma per un infortunio al quadricipite sinistro, le rosanero non sono riuscite a fermare la formazione nissena. Il 3-0 riassume il periodo non particolarmente florido per l'ambiente del Progetto Volley Smart in tema di risultati.

La squadra ha riabbracciato virtualmente in campo Sara Gervasi, dopo quasi un mese di stop. E ha anche dato il benvenuto alla pugliese Claudia Palumbo, il nuovo innesto in attacco giunto venerdì a Palermo e al quale sarà dedicato nelle prossime ore la doverosa presentazione.

Per il resto poca cronaca in una gara a senso unico. Le palermitane hanno arrancato in ricezione, e i primi due parziali (25-13 e 25-15) sono anche lo specchio di tante disattenzioni corali. Una timida reazione è avvenuta nella terza frazione di gioco, in cui Gervasi - unica in doppia cifra tra le sue - e socie hanno contrastato l'avversario sino al 17-17. Da lì, la resa delle ospiti che hanno subìto il break decisivo di 8-2 in favore delle padrone di casa (25-19).

Per l'allenatore Tommaso Pirrotta: «I problemi di organico di questa settimana hanno inciso particolarmente. Non tengo in considerazione chiaramente la prestazione di Claudia Palumbo, con un solo allenamento all'attivo e che deve essere coinvolta negli ingranaggi della squadra. Lo Dico e Cilibrasi meritano la mia particolare menzione per la gara di ieri. Abbiamo adesso un'opportunità immancabile: sfruttare questa concessione federale (il blocco delle retrocessioni, ndr) per giocare sereni e senza tensioni di sorta».

E' stata una settimana particolarmente intensa per la società, specialmente per i movimenti di mercato in ingresso ed in uscita. Sharon Luzzi ed Elisa Sozzi non sono più giocatrici del Caffè Trinca Palermo. A« Sharon ed Elisa vanno i ringraziamenti della società per il lavoro svolto in rosanero, alle quali vanno i migliori auspici per un futuro proficuo e ricco di soddisfazioni», fa sapere il club.

