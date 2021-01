La Fortitudo Agrigento domenica al PalaMoncada contro il Green basket Palermo

La Fortitudo Agrigento domenica affronterà al PalaMoncada la Green basket Palermo. La partita si giocherà a porte chiuse. Il derby si disputerà domenica 24 gennaio alle 18:00.

"Torniamo al PalaMoncada per disputare il derby che vale la prima giornata del 'gironcino' di ritorno ed affrontiamo Palermo in una gara che dovremo approcciare col massimo dell’attenzione - ha dichiarato il coach Michele Catalani -. La squadra di coach Mazzetti è una formazione di buon livello e non ho intenzione di soffermarmi sull’attuale posizione in classifica; è un’avversaria con qualità tecniche e stazza fisica che, soprattutto dopo il recente innesto del play Di Marco, è in crescita. Per strappare la vittoria dovremo essere bravi ad impedire di imporre il loro gioco, leggere bene la gara e giocare con ritmo ogni singolo possesso".

