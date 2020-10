Badminton, i palermitani delle Piume d’Argento chiudono al quinto posto il campionato

Si è conclusa domenica la regular season di serie A di badminton con le ultime gare disputate al Palaoreto di Palermo che ha visto la società Calvi Network BC Milano, vincitrice degli ultimi 6 scudetti, chiudere in vetta alla classifica e la squadra di casa, le Piume d’Argento raggiungere un quinto posto dopo un campionato disputato schierando atleti di caratura internazionale e giovani atleti del vivaio.

"Non posso che manifestare la mia soddisfazione per il campionato disputato dai miei ragazzi - dichiara il presidente, Paolo Caracausi - e per il risultato finale con l’augurio che per il prossimo anno possiamo allestire una squadra più competitiva che possa darci maggiori soddisfazioni. La nostra città ancora una volta si è fatta trovare pronta ad una manifestazione sportiva importante come quella di questo fine settimana che si è svolta in piena sicurezza".

