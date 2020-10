Giro d'Italia, a Palermo trionfo di Ganna: è lui la prima maglia rosa

Filippo Ganna è la prima maglia rosa del Giro d’Italia 2020: ha vinto la cronometro Monreale-Palermo, di 15,1 km, chiudendo sul traguardo di via della Libertà con il tempo di 15'24". Il campione del mondo, in forza al team Ineos e neoiridato nella crono su strada disputata una settimana fa a Imola, era il grande favorito del giorno e con una prova di assoluta superiorità nella specialità ha rispettato in pieno il pronostico che gli era stato cucito addosso.

Un percorso, quello di oggi, che prevedeva nella prima parte, praticamente tra il primo e il secondo chilometro, una salita - un muro - con pendenza al 18% e che poi si snodava in discesa, consentendo ai più più esperti tra gli specialisti del cronometro di toccare velocità anche superiori ai 100 km/h, e Ganna in un tratto ha toccato i 104.

Partito il Giro d'Italia: i ciclisti sfrecciano da Monreale a via Libertà a Palermo Partito da Monreale il 103° Giro d’Italia Partito da Monreale il 103° Giro d’Italia Partito da Monreale il 103° Giro d’Italia Si attende il passaggio del Giro d’Italia in via Libertà a Palermo Transennate le strade di Palermo per il passaggio del Giro d’Italia Il 103° Giro d’Italia passa da Palermo Si attende il passaggio del Giro d’Italia in via Libertà a Palermo In via Libertà, a Palermo, si attende il passaggio del Giro d’Italia Il 103° Giro d’Italia a Palermo Transennate le strade di Palermo per il passaggio del Giro d’Italia Il 103° Giro d’Italia parte da Monreale e Palermo Il 103° Giro d’Italia passa da Palermo Il 103° Giro d’Italia passa da Palermo Si attende il passaggio del Giro d’Italia in via Libertà a Palermo Il 103° Giro d’Italia passa da Palermo Si attende il passaggio del Giro d’Italia in via Libertà a Palermo

"Ho portato a casa un bellissimo risultato, speriamo sia di buon auspicio per i restanti venti giorni. L'emozione è tanta, riuscire a conquistare la maglia rosa al primo giro è tanta roba -ha detto Ganna -. Ero uno dei favoriti, alla fine ho cercato di sfatare il mito e di rimanere calmo. Grazie a chi mi ha supportato e mi è stato vicino - aggiunge il campione del mondo in carica a cronometro ai microfoni di Rai Sport - Ho ottenuto un fantastico risultato nonostante il vento particolarmente intenso".

Da segnalare la brutta caduta per il colombiano Miguel Angel Lopez, uomo di punta del team Astana, a metà percorso: mentre spostava le mani dalle leve del cambio al manubrio classico ha perso l’equilibrio a causa di una buca che la sede stradale presentava ed è finito contro le transenne. Lo sfortunato ciclista è stato soccorso e trasferito in ambulanza in ospedale. Per il colombiano, molto atteso nelle tappe di montagna, il Giro d’Italia 2020 è durato solo una manciata di minuti.

© Riproduzione riservata