Coronavirus, il TeLiMar Palermo conferma: tamponi negativi per il resto della squadra

Il TeLiMar Palermo, formazione della Serie A1 di pallanuoto conferma la negatività al tampone di tutti i restanti atleti della squadra, dell’intero Staff e dei collaboratori. Lo rende il presidente del sodalizio Marcello Giliberti.

"Consapevoli di avere con il nostro protocollo anticovid19 ed i tamponi che abbiamo eseguito periodicamente sulla nostra squadra di Serie A1 che hanno rivelato le tre positività, fatto da apripista, amplificando a livello nazionale l’attenzione su questo tema delicatissimo, confermiamo la negatività al tampone di tutti i restanti atleti della nostra squadra, del nostro intero Staff e dei nostri collaboratori che ci hanno affiancato nella organizzazione della Fase 2 di Coppa Italia alla Piscina Olimpica Comunale di Palermo" scrive il presidente del TeLiMar.

"Ci tengo inoltre a smentire categoricamente false notizie riguardanti il nostro capitano Ciccio Lo Cascio, che è sempre entrato in acqua senza mostrare alcuna sintomatologia Covid19 e con una temperatura corporea sempre al di sotto dei 37 gradi, perchè era questa la soglia di guardia che avevamo ancor più cautelativamente -rispetto ai 37,5 gradi indicati dalle vigenti norme - indicato ai nostri operatori che misuravano la temperatura con il termoscanner a tutti gli atleti di tutte le squadre che di volta in volta hanno avuto accesso in piscina" conclude Giliberti.

