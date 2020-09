Pallanuoto, il TeLiMar Palermo primo nel girone D della fase preliminare di Coppa Italia

Il TeLiMar di Marco Baldineti, impegnato alla Piscina Zanelli di Savona per la fase preliminare di Coppa Italia, dopo aver battuto ieri sera i padroni di casa della Rari Nantes, stamattina ha archiviato anche la pratica Metanopoli per 10-9 e nel pomeriggio ha chiuso a punteggio pieno il girone, vincendo per 8-3 contro il Trieste, che nella seconda giornata era stato superato dal Savona.

Una partita che sulla carta doveva essere più agevole, quella contro i neopromossi del Metanopoli di San Donato Milanese ma gli uomini di Baldineti hanno dovuto stringere i denti e rincorrere gli avversari per buona parte del match.

Per il regolamento della Coppa Italia, le prime due classificate nei tre gironi da tre e uno da quattro squadre accedono alla seconda fase che si disputerà il prossimo fine settimana, 26-27 settembre. Da lì verranno fuori le qualificate per la Final Four del 29-31 gennaio 2021.

"Alla vigilia, sapevo che la squadra mi avrebbe dato soddisfazioni, ma sinceramente non pensavo che avremmo portato a casa il punteggio pieno - ha dichiarato Marco Baldineti, Allenatore TeLiMar -. I ragazzi sono andati oltre tutte le aspettative, seguendo le mie indicazioni soprattutto in difesa in tre partite tiratissime, come da copione. Ovviamente, c’è ancora molto da lavorare, nell’ottica di poter far bene anche il prossimo weekend di Coppa e in vista di un Campionato che si preannuncia ricco di colpi di scena".

© Riproduzione riservata