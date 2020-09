Tennis, al via il VI Torneo Internazionale itf junior Città di Palermo

Gaia Greco classe 2006 del Country Time Club supera le qualificazioni del VI Torneo Internazionale itf junior Città di Palermo in corso di svolgimento fino a sabato sui campi in terra rossa del Ct Palermo di viale del Fante.

Sui campi del Ct Palermo, saranno presenti diversi campioni italiani individuali; si tratta del palermitano del Country Time Club Federico Cinà campione di doppio e finalista nel singolo under 13, della toscana Noemi Basiletti campionessa italiana under 14, del romano Nicolò Ciavarella e della pesarese Federica Urgesi, “tricolori” ai campionati under 16.

Domani, a partire dalle 9, ben 16 incontri di tabellone maschile ed altrettanti di tabellone femminile. Nel pomeriggio prenderanno invece il via i doppi.

Presenti a Palermo, il tecnico federale Vincenzo Izzo e lo storico coach di Filippo Volandri, il toscano Fabrizio Fanucci, che in questo torneo segue i giocatori Paolo Rosati e Marco Migliorati.

