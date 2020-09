Scherma, a Isola delle Femmine un camp per la specialità della sciabola

Un Camp di allenamento specifico per la specialità della sciabola in programma in Sicilia fino al 5 settembre. L’organizzazione è della Mazara Scherma A.S.D. in collaborazione con il Circolo Schermistico Mazarese, in occasione del 52° anniversario della scherma a Mazara del Vallo, del 25° anno di vita del Circolo Schermistico Mazarese e del 13° anno di vita della Mazara scherma ASD.

Il Camp si chiama Sikania Fencing Camp 2020 - "Insieme per la Legalità" ed è in corso di svolgimento presso il Saracen Hotel di Isola delle Femmine. Non si tratta di un evento puramente sportivo ma anche un evento culturale con un impronta predominante sulla legalità grazie al patrocino gratuito ottenuto dalla "Fondazione Falcone", la cui collaborazione ha permesso agli organizzatori di organizzare momenti di sicuro interesse per tutti i partecipanti.

Giovedì 3 settembre sono in programma delle visite guidate ed un incontro sulla tematica della legalità. Il programma prevede alle 16.30 la visione di filmati che testimoniano la lotta alla mafia grazie ad uomini come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino; alle 17.30 la visita guidata al "Giardino della Memoria" ed alla Stele, luogo dell’attentato; quindi alle 18.30 incontro per sensibilizzare il concetto di "Legalità" al quale interverranno il presidente emerito del Tribunale di Palermo e segretario della Fondazione Falcone, Leonardo Guarnotta; il Presidente della Federazione Italiana Scherma, Giorgio Scarso ed il Presidente del Comitato Regionale Sicilia Scherma, Sebastiano Manzoni.

© Riproduzione riservata