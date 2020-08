Maratona di Palermo, confermata la data del 22 novembre ma con delle restrizioni

Fissata al 22 novembre la XXVI edizione della Maratona di Palermo. La manifestazione, inserita nel calendario Fidal come evento "Bronze", è organizzata dall’Associazione Media@. E proprio il patron Salvatore Gebbia, in queste ore ha dato conferma il regolare svolgimento della manifestazione, precisando che la stessa seguirà tutti i dettami richiesti dai protocolli della Fidal e le direttive volute dal Governo nazionale, in tema di prevenzione da Covid-19.

Al momento si parla di partenze scaglionate, con un massimo di 200 atleti che vedranno il via ogni 5 minuti e dovranno indossare la mascherina alla partenza. Nessun numero chiuso, distanza sia della mezza che della 42,195 km e start confermato da via Libertà all’altezza del Giardino inglese, nel gennaio scorso intitolato a Piersanti Mattarella.

La Maratona di Palermo si appresta così ad essere uno dei primi eventi di spessore nel panorama europeo dell’outdoor del post-covid. "Tutto lascia presagire per il meglio - afferma Gebbia - e, scongiuri a parte, se la situazione da qui a novembre non dovesse cambiare, assisteremo ad una bella Maratona di Palermo. In questi giorni stiamo aggiornando il dispositivo tecnico, l’impegno sarà notevole ma lavoreremo per consentire a tutti, atleti e addetti ai lavori, di prendere parte ad una manifestazione sicura".

