Tennis, prosegue l'avventura a Palermo delle italiane presenti in tabellone: Errani, Cocciaretto e Paolini

Rimane compatta ed a ranghi completi la pattuglia azzurra nel tabellone principale dei 31^ Palermo Ladies Open, torneo del circuito WTA dotato di un montepremi di 222.500 dollari. Dopo le imprese nel pomeriggio da Elisabetta Cocciaretto (vincitrice in 2 set contro la slovena Polonia Hercog per 7-6 6-3) e da Sara Errani (trionfatrice al temine di una lunga battaglia sulla rumena Sorana Cirstea per 7-5 1-6 6-4), il tris porta la firma di Jasmine Paolini che, ben oltre la mezzanotte, supera l’ex top ten, Daria Kastkina.

La neocampionessa d’Italia ha avuto la meglio sulla russa dopo 3 ore e 9 minuti di gioco, al culmine di una maratona che ha premiato la giocatrice più caparbia e determinata. La Paolini dopo aver perso il primo set 7-5, ha chiuso con un doppio 6-4 in una partita caratterizzata dalla fragilità del servizio. “Sapevo che sarebbe stata una partita molto dura – ha detto a fine match la tennista azzurra – conosco bene la mia avversaria, so che non molla mai e bisogna dare il massimo su ogni punto. Francamente non mi aspettavo di giocare così tanto. Avevo un affaticamento alla coscia, ho servito più piano per controllare l'affaticamento. Sono contenta perché sono andata avanti. Nel terzo set il servizio non ha aiutato nessuna delle due. Ho risposto meglio e penso che questo mi abbia aiutato a fare i break. A Palermo c'è un'atmosfera fantastica, questo torneo mi piace moltissimo”.

Sul campo centrale il programma si è concluso a notte fonda con il match tra Maria Sakkari, n 20 al mondo, e la ceca, Krstyna Pliskova. Ad avere la meglio è stata la Pliskova che, alle 2 di notte, ha tagliato il traguardo della vittoria con il punteggio di 6-4 6-4.

E’ durata solo un set, invece, la resistenza di una ex Top Ten, la francese Kristina Mladenovic (adesso 42 del ranking) battuta dalla russa, Ekaterina Alexandrova, ottava testa di serie del torneo, con il punteggio di 5-7 6-0 6-1. Prosegue il suo cammino nel torneo di Palermo anche la testa di serie n. 7, l’ucraina Dayana Yastremska (n. 25 al mondo) che, in un’ora e 45 minuti, ha avuto la meglio sulla spagnola Sara Sorribes Tormo (n. 83) per 6-3 6-4.

© Riproduzione riservata