Palermo Ladies Open, Martina Trevisan al terzo turno di qualificazione

Martina Trevisan continua la sua marcia nel tabellone di qualificazioni dei 31^ Palermo Ladies Open. La tennista italiana, n. 153 al mondo, ha avuto la meglio su Varvara Gracheva, testa di serie n. 1 del tabellone e n. 101 del ranking WTA. Trevisan ha vinto in due set (6-2 6-0) in poco più di un'ora. L'azzurra giocherà domani il turno decisivo per accedere al main draw contro la vincente del match tra la rumena Elena-Gabriela Ruse e la slovena, testa di serie n. 7, Kaja Juvan.

Eliminata, invece, Martina Di Giuseppe. Dopo la rimonta di ieri contro la francese Chloe Paquet, la tennista romana ha perso contro Lara Arruabarrena, spagnola, n. 149 al mondo, in due set (6-2 6-4). Resta così in corsa solo un'azzurra che tenterà di accedere al main draw nel quale sono già presenti quattro tenniste italiane: Camila Giorgi, Jasmine Paolini, Sara Errani ed Elisabetta Cocciaretto.

Sara Errani, vincitrice del torneo nelle edizioni 2008 e 2012, giocherà nel tabellone principale grazie ad una wild card, voluta fortemente dal direttore del torneo, Oliviero Palma. "Devo ringraziare Oliviero (Palma, ndr) perché mi ha sempre trattato benissimo e mi ha fatto socia onoraria del circolo - spiega Errani, oggi n. 169 al mondo - Sono onorata di aver ricevuto questa wild card. Sono tantissimi anni che vengo a Palermo. Ho giocato bene tante volte, è sempre stato un posto speciale. Per me è una seconda casa".

IL PROGRAMMA DI DOMANI - Ad aprire il programma sarà la sfida tra Donna Vekic, croata, testa di serie n. 6 e n. 24 del ranking WTA, contro l'olandese Arantxa Rus, n. 70 al mondo. Dopo la cerimonia che celebrerà il ritorno del tennis mondiale, con un tributo ai medici italiani, Jasmine Paolini giocherà contro la russa Daria Kasatkina, ex n. 10 al mondo. Sul campo n. 6 Elisabetta Cocciaretto affronterà Polona Hercog, slovena, n. 45 al mondo.

