Tennis, sorteggiati i play out della serie A1: il Ct Palermo ospita il Sassuolo

Sono stati sorteggiati gli incontri di play off scudetto e play out salvezza della Serie A1 maschile a squadre con formula di andata a ritorno. Il Park Genova con un imbattuto Musetti, Bolelli, Mager e Giannessi sarà opposto al Tc Crema di Golubev, mentre nell’altra sfida si affronteranno il Tc Italia Forte dei Marmi di Sonego e i campioni d’Italia del Selva Alta Vigevano di Baldi. Gare di andata a Crema e Vigevano. Play off scudetto (semifinali) - andata il 26 luglio, ritorno il 2 agosto: Selva Alta Vigevano-Tc Italia Forte dei Marmi (andata a Vigevano, ritorno a Forte dei Marmi); Tc Crema-Park Tennis Club Genova (andata a Crema, ritorno a Genova). Play out salvezza - andata il 26 luglio, ritorno il 2 agosto: Tc Sinalunga-Tc Parioli (andata a Sinalunga, ritorno a Roma); Ct Maglie-Tc Genova 1893 (andata a Maglie, ritorno a Genova); Sg Angiulli-Ctd Massa Lombarda (andata a Massa Lombarda, ritorno a Bari); Circolo del Tennis Palermo-Sporting Club Sassuolo (andata a Palermo, ritorno a Sassuolo).

I ragazzi guidati dal capitano Davide Cocco partiranno quindi, almeno sulla carta, sfavoriti. Ma i pronostici spesso possono essere ribaltati. Lo Sc Sassuolo potrà impiegare uno tra lo spagnolo Roberto Carballes Baena 99 Atp, lo sloveno Blaz Rola 141 Atp e il tedesco Daniel Masur n. 250. E poi Enrico Dalla Valle, giocatore di buon valore e i ragazzi del vivaio Michele Vianello, Giulio Mazzoli e Michele Bondioli.

I palermitani si affideranno certamente ai due elementi di maggiore calibro, quali lo spagnolo Carlos Gomez Herrera e il mazarese Omar Giacalone, contando anche sulla grande bravura dell’italo svizzero Luca Margaroli nel doppio. Gara d’andata domenica 26 luglio al Ct Palermo alle 15, return match a campi invertiti il 2 agosto.

“Sorteggio poco clemente, Sassuolo ha un’ottima compagine e a mio parere partono favoriti. Ma noi lotteremo strenuamente fino all’ultimo punto e finchè avremo chance combatteremo. I ragazzi in passato sono riusciti a ribaltare pronostici avversi. Ci alleneremo tutta la settimana con la speranza di fare un buon risultato domenica in casa nostra, confidando anche nell’apporto del pubblico amico”, dichiara l'allenatore Davide Cocco.

“Un grande rammarico aver chiuso un girone di ferro (presenti le corazzate Tc Italia e Tore del Greco) al quarto posto, alcuni singolari potevano essere portati a casa e quindi collezionare quei punti in più che ci avrebbero permesso di arrivare terzi e avere un accoppiamento con una quarta degli altri gironi”.

Nella serie A1 femminile le semifinali scudetto vedranno di fronte Tc Parioli e Tc Prato, Tennis Lucca e Tennis Beinasco. Play off scudetto (semifinali): Tc Prato-Tc Parioli (andata a Prato il 25 luglio, ritorno a Roma il 30 luglio); Tennis Beinasco-Tennis Lucca (andata a Beinasco il 26 luglio, ritorno a Lucca il 30 luglio). Play out salvezza - andata il 26 luglio, ritorno il 30 luglio: Bal Lumezzane-Tc Genova 1893 (andata a Lumezzane, ritorno a Genova); Ct Siena-Società Canottieri Casale (andata a Siena, ritorno a Casale Monferrato). Le finali scudetto si disputeranno al Tennis Club Todi 1971 su campi in terra rossa all’aperto. Il circolo ha già ospitato con successo a fine giugno i Campionati Italiani Assoluti individuali, sempre in collaborazione con MEF Tennis Events. Mercoledì 12 agosto si assegnerà lo scudetto femminile, giovedì 13 quello maschile.

