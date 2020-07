Verga Palermo senza sponsor fuori dall'A1, il Gonzaga in campo per sostenere la squadra

Corsa contro il tempo per salvare la squadra femminile di basket Verga Palermo che, senza sponsor, al momento non può iscriversi in serie A1. L’Istituto Gonzaga-ISP di Palermo ha deciso di scendere in campo, inviando a tutte le famiglie degli allievi e alla città una lettera per trovare fondi e sponsor necessari per iscrivere la squadra nella massima serie.

Nelle scorse settimane, il presidente della Verga Basket Palermo ha annunciato di dovere rinunciare all’iscrizione a causa della crisi economica seguita alla pandemia: il loro main sponsor ha comunicato che non potrà più rinnovare il contratto di sponsorizzazione. E, anche in presenza di esso, i fondi non sarebbero bastevoli per affrontare le spese di un campionato in massima serie, che necessita di un budget di circa 300 mila euro.

Una notizia che ha generato dispiacere tra i vertici del Gonzaga e anche tra le famiglie, per il legame stretto di collaborazione con le atlete dell’Asd Verga nella cura delle attività di minibasket nella Polisportiva di via Mattarella.

All’interno del Gonzaga Campus, lo sport occupa un ruolo fondamentale sia nelle attività curriculari sia nella proposta extracurriculare, proprio per la cura della formazione integrale della persona. Nel prossimo anno scolastico sarà avviato il Liceo scientifico sportivo.

«Lo sport è una “guida educativa” nella formazione e nello sviluppo fisico ed emotivo dei bambini e dei ragazzi – osserva il direttore generale del Gonzaga-ISP, padre Vitangelo Maria Denora - Fare sport significa mettersi alla prova per superare i propri limiti e realizzare i propri sogni. Secondo tali valori, la nostra scuola e la Polisportiva operano in sinergia e in continuità educativa. La Polisportiva, che da decenni è pubblicamente riconosciuta come una delle realtà di eccellenza della città Palermo, si avvale di collaborazioni e di professionalità che garantiscono una qualità elevata sotto il profilo umano e tecnico-sportivo. Siamo felici di collaborare da tempo con l’Associazione sportivo dilettantistica Verga che, all’interno della nostra realtà, si occupa del settore minibasket giovanile. La Verga può dirsi senza dubbio la più prestigiosa società cestistica palermitana. Dopo quasi 30 anni, è riuscita a riportare, non senza sacrifici, la città di Palermo nell’ambito del basket nazionale. Uniamo le forze vitali di questa città per fare in modo che questa esperienza continui».

Da qui l’idea di scendere in campo per sostenere la squadra ma si tratta di una corsa contro il tempo perchè il 31 luglio prossimo è il termine ultimo per formalizzare l’iscrizione al prossimo campionato di Serie A1. Obiettivo è arrivare alla prima tranche del budget (80 mila euro) nell’arco dei prossimi 15 giorni.

Chi volesse sostenere il progetto in qualità di sponsor può chiedere maggiori informazioni scrivendo a comunicazione@gonzagapalermo.it. L’associazione è disponibile ad incontrare tutti coloro che vorranno saperne di più, per illustrare il progetto nel dettaglio. È anche possibile fare una donazione direttamente, mediante un bonifico bancario intestato a Asd G. Verga (Iban: IT43W0521604609000009596947).

© Riproduzione riservata