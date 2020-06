Riapre la piscina comunale di Palermo, ma servirà la prenotazione

Da lunedì 15 giugno riapre la piscina comunale di Palermo. Dopo lo stop per il coronavirus e i lavori strutturali da completare, oltre ai tempi necessari per adeguarsi alle misure anti-contagi, l'impianto di viale del Fante è pronto a riaprire i cancelli ai nuotatori, sebbene la ripresa delle attività sarà graduale.

Intanto - come riporta un articolo di Giuseppe Leone sul Giornale di Sicilia - da lunedì l’ingresso nell’impianto sarà consentito solo agli atleti iscritti alle società sportive e sarà aperta solo la vasca esterna. Per tutti gli altri, la vasca esterna sarà fruibile al pubblico da giovedì prossimo, ossia quando sarà attivo il sistema di prenotazioni online. La prenotazione sarà infatti necessaria: non potranno esserci più di 20 nuotatori e questi potranno usufruire della vasca per non più di un’ora.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE