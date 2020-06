Verga Palermo, niente iscrizione in A1, il presidente: "Pronto a lasciare se qualcuno vuole investire"

Palermo, al momento, non avrà alcuna squadra di basket in serie A1. Il Verga Palermo, attraverso il suo presidente, ieri ha comunicato che in assenza di sponsor non avrà la forza economica di iscriversi nella massima categoria e neanche in A2.

A distanza di 24 ore, lo stesso Adolfo Allegra puntualizza che "se qualcuno, amante del basket e con un’adeguata disponibilità economica, volesse prendere il mio posto alla guida della società, oltre che essere lo sponsor della squadra, io non ho problemi a fare un passo indietro per amore del Verga e di tutto quello che abbiamo conquistato negli ultimi anni".

© Riproduzione riservata