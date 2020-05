Pallanuoto, nuovo acquisto per il TeLiMar Palermo: arriva Nicosia

Ancora un acquisto per il TeLiMar Palermo in 24 ore. Dopo il centroboa Marziali dal Posillipo, ecco Gianmarco Nicosia dalla Sport Management. Per lui un contratto quadriennale.

Il portiere romano classe 1998 arriva grazie al tecnico Baldineti, con il quale ha lavorato negli ultimi tre anni a Busto Arsizio, conquistando due terzi posti sia nel campionato che in Coppa Italia.

"Felicissimo del nuovo grande colpo di mercato Nicosia, che ho avuto la fortuna di allenare per tre anni allo Sport Management - dichiara Gu Baldineti, Tecnico TeLiMar -. Portiere fortissimo tra i pali e con ancora ampi margini di miglioramento. Insieme a Washburn avrò a disposizione due garanzie per la fase difensiva".

"Dopo l’ingaggio del tecnico Gu Baldineti, del forte centroboa del Posillipo Luca Marziali e del mancino del gruppo di Sandro Campagna Luca Damonte, grazie ancora una volta alla nostra intraprendenza ed al credito che abbiamo conquistato in oltre 30 anni di seria attività, sono riuscito ad assestare un altro straordinario colpo di mercato, riuscendo a portare qui a Palermo con un contratto quadriennale il portiere romano Gianmarco ‘Jimbo’ Nicosia - ha dichiarato Marcello Giliberti, Presidente TeLiMar -. Talento puro, molto alto e dotato quindi di leve lunghe, è ancora molto giovane e per questo con ancora grandi possibilità di ulteriore crescita, anche se già Campione Mondiale in carica con il Settebello, di cui è oggi uno dei portieri di punta".

© Riproduzione riservata