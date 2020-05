Fase 2 a Palermo, riparte anche il padel ma con nuove regole: ecco cosa cambia

Con l'avvio della Fase 2 riparte anche lo sport e tra questi non manca il padel. Si potrà praticare anche a Palermo da metà settimana ma con qualche eccezione per le regole del gioco. A spiegarlo meglio sono i titolari di due campi di padel del capoluogo siciliano, Angelo Morello del "Padel Favorita" ed Emilia Composto del "Lion paddle tennis club".

"Apriremo mercoledì. In questi giorni infatti saremo impegnati nella sanificazione della struttura – spiega Morello -. Faremo qualche eccezione alle regole del padel, si potrà giocare solo in singolo e non in doppio come si è abituati solitamente. Inoltre vieteremo l’uso degli spogliatoi, si giocherà solo con attrezzature proprie e i giocatori dovranno indossare un guanto nella mano non utilizzata per giocare. Infine stiamo provvedendo ad acquisire un termoscanner con il quale misureremo la temperatura all'ingresso”.

Situazione molto simile al "Lion paddle tennis club". “Riapriremo entro metà settimana - dice Emilia Composto -, perché anche noi ci occuperemo dell’attività di sanificazione. Nei nostri campi le persone dovranno utilizzare attrezzature proprie un guanto sulla mano non utilizzata durante il gioco. E si potrà giocare solo in singolo, almeno per il momento. Vietato anche l'accesso agli spogliatoi ma sarà consentito l’utilizzo dei bagni che verranno igienizzati ad ogni ingresso. Riaprire è importante non solo per noi - conclude - ma anche per le persone che potranno dedicarsi nuovamente allo sport e sempre nel rispetto totale delle regole. Abbiamo ricevuto già molte prenotazioni”.

Come precisano i gestori, non sarà necessario indossare la mascherina durante il gioco ma sarà obbligatorio all'ingresso dei centri.

© Riproduzione riservata