Palermo, il Circolo tennis dona apparecchiatura all’ospedale Cervello

Il Circolo Tennis Palermo partecipa all'emergenza Covid donando un monitor multiparametrico alla UOC Anestesia e Rianimazione dell’ospedale Cervello, diretta dal primario Baldassare Renda, coinvolta in prima linea nel trattamento dei pazienti affetti da infezione da Coronavirus. Il monitor sarà utilizzato nella gestione di pazienti critici ricoverati in terapia intensiva.

Si tratta di un Connex Spot Monitor (CSM) della Welch Allyn, un monitor per la rilevazione dei parametri vitali del paziente quali pressione non invasiva, frequenza cardiaca, saturimetria e temperatura corporea. È possibile inoltre inserire fino a 20 parametri addizionali manuali per prevedere le complicanze e l'aggravamento delle condizioni generali del paziente.

L’apparecchiatura è stata consegnata dal presidente del Circolo tennis, Manlio Morgana, alla presenza dei dottori Massimo Donzelli e Giulio Mercurio.

© Riproduzione riservata