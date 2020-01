Nuoro, due palermitani primi al 14° Trofeo nazionale G.S. Aragno di Genova

Si è svolto a Genova il 14° Trofeo nazionale G.S. Aragno, le gare di nuoto per le qualificazioni ai campionati nazionali che si svolgeranno a Riccione il prossimo Aprile.

Ottime le prestazione della squadra palermitana allenata da Valerio Gippetto del Centro Sportivo Principe che con i suoi giovanissimi atleti: Andrea Facciolà, Salvatore Pepati e Andrea Sammarco che insieme ai 1.700 partecipanti provenienti da tutta Italia, hanno ottenuto quattro medaglie con tempi che hanno spazzato il record siciliano.

Andrea Facciolà (classe 1999) medaglia d’oro nei 50 m farfalla, conseguendo il pass per gli assoluti di nuoto, con il tempo di 24.06 nuovo record regionale. Medaglia d’oro anche nei 100 m Farfalla con il tempo di 53.66 nuovo record regionale sfiorando per 9 centesimi (53.57) il tempo per gli assoluti.

Salvatore Pepati (classe 2004) è salito al primo posto del podio nella gara dei 100m stile libero con il tempo di 53.01, mentre nei 50m stile libero ha ottenuto la medaglia d’argento con il tempo di 24.33.

“Sono particolarmente emozionato - dichiara l’istruttore Valerio Gippetto - che due giovanissime promesse del nuoto italiano, abbiamo raggiunto un traguardo così prestigioso. Rientrati a Palermo, inizieremo subito gli allenamenti per le prossime gare dei Criteria Giovanili di Nuoto che si svolgeranno nel nuovo stadio con piscina olimpionica di Riccione dal 3 al 8 aprile. Molti giovani nuotatori, lasciano la nostra terra per mancanza di adeguate strutture, noi oggi ci riteniamo dei fortunati, perchè siamo ospiti del Centro Principe, dove per scelta della direzione, gli atleti si posso allenare nelle corsie dedicate senza sovraffollamenti in acqua e nella sala attrezzi. Condizioni che mettono a proprio agio i ragazzi così da garantire una crescita sportiva graduale”.

“Siamo orgogliosi – dichiarano Vincenzo Mazzola e Domenico Carcione della ETM Paandaa sponsor della squadra - di aver sostenuto fin da subito questi giovani nuotatori, che porteranno il nome della Città di Palermo a Riccione per i Campionati Italiani di Nuoto. Sappiamo con che impegno e puntualità partecipano agli allenamenti senza trascurare gli studi intrapresi. Questi sono valori che vanno incoraggiati ed è per questo che lanciamo un appello a tutte quelle Aziende vive, nel sostenere lo sport ed in particolare gli sport minori che spesso non vedono grossi compensi economici, ma la gioia di alzare una medaglia sul podio".

