Tennis, a Palermo festa e premi per la stagione 2019

Allo «Sporting Village» di Palermo è andata in scena la Festa del Tennis siciliano 2019. Una stagione ricca di soddisfazioni per il tennis isolano con il Vela Messina che ha anche sfiorato l’impresa di vincere lo scudetto. Premi ad atleti e società che si sono distinti nel corso dell’anno, in particolare a Salvo Caruso, atleta che ha anche giocato un terzo turno al Roland Garros. Premio anche per Marco Cecchinato che insieme con Caruso rientra nella top 100 della classifica Atp.

Il presidente della Fit Sicilia Gabriele Palpacelli ha consegnato un riconoscimento anche al giovane Gabriele Piraino, vincitore del prestigioso torneo dell’Avvenire. Premi al Vela Messina e al Match Ball Siracusa, società siciliane arrivate fino in fondo in A1. «Un grande momento per il nostro tennis - ha detto il presidente Fit Sicilia Gabriele Palpacelli - stiamo crescendo di anno in anno e sicuramente siamo tra le regioni che stanno facendo un grande lavoro. Sono davvero soddisfatto».

© Riproduzione riservata