Tennis, il Tc2 Palermo resta in serie A2

Obiettivo salvezza raggiunto per il Tc2, che vince 4 a 3 contro il Circolo Castellazzo di Parma. Decisiva la vittoria nel doppio di spareggio. I punti arrivano tutti dalla coppia Starace-Campo che prima vincono i loro rispettivi match singoli e poi conquistano gli altri 2 punti nel doppio regolamentare e nel doppio di spareggio.

I risultati nel dettaglio: Nel primo singolo Potito Starace ha vinto contro Riccardo Trascinelli 62/61. Nel secondo singolo Alessandro D’anna ha perso contro Alessandro Tombolini 60/60. Nel terzo singolo Antonio Campo ha vinto contro Matteo Curci 61/64. Nel quarto singolo Gabriele Dolce ha perso contro Filippo Botti 62/64.

Nel primo doppio Antonio Campo e Potito Starace hanno vinto contro Alessandro Tombolini e Tommaso Bonazzi 62/62.

Nel secondo doppio Gabriele Dolce e Alessandro D’Anna hanno perso contro Giuseppe Montenet e Matteo Curci 62/62.

Nel doppio di spareggio Potito Starace e Antonio Campo hanno vinto conto Giuseppe Montenet e Matteo Curci 63/64.

“Mille emozioni”, ha commentato il capitano Palpacelli, “abbiamo giocato sette incontri ed è come se io li avessi giocati tutti. I ragazzi sono stati meravigliosi, soprattutto Campo e Starace che hanno portato i quattro punti che servivano per la salvezza. Dispiace per D’Anna e Dolce che hanno sentito la tensione dell’importanza di questa partita, perché era un play-out. Non sono riusciti ad esprimersi come avrebbero voluto.”

