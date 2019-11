La piscina comunale a Palermo aperta anche il sabato

«Dal 23 novembre prossimo la piscina comunale sarà aperta a regime anche ogni sabato». Lo annunciano il sindaco Leoluca Orlando ed il vice sindaco Fabio Giambrone dopo che sono state reperite le risorse per il pagamento dello straordinario al personale dell’impianto di viale del Fante. «Veniamo incontro - dicono Orlando e Giambrone - alle esigenze dei tanti fruitori della piscina: sia di atleti ed associazioni sportive che potranno programmare con tranquillità le proprie attività agonistiche, ma anche dei numerosi nuotatori dilettanti, garantendo l’apertura dell’impianto anche in un giorno, come il sabato, in cui la gente è più libera da impegni lavorativi».

Le società sportive che usufruiscono della piscina comunale avevano annunciato un sit-in per domani alle 10 proprio per chiedere la riapertura dell’impianto il sabato. La manifestazione resta comunque convocata per dare un segnale all’amministrazione comunale dell’attenzione sugli altri problemi che è facile riscontrare nell’impianto di viale del Fante.

