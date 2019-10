Targa Florio Classica, vincono Passanante e Bottini su Fiat 508 C

Mario Passanante e Himara Bottini su Fiat 508 C del 1937 della scuderia Mafra hanno vinto la Targa Florio Classica. Dopo tre giorni intensi di prove cronometrate e 630 chilometri percorsi fra Palermo, Agrigento e il circuito delle Madonie a rompere l'equilibrio con l'equipaggio della Scuderia Targa Florio formato da Giovanni Moceri e Valeria Dicembre a bordo di una Fiat 508 C è stato l'anno di costruzione delle vetture, discriminante per assegnare la vittoria in caso di parità: 1937 l'anno della Fiat 508 C di Passanante, mentre la Fiat 508 C di Moceri è del 1939.

Terzo posto per Antonino Margiotta e Valentina La Chiana su Volvo PV 444 del 1947. Oggi è stata anche la giornata della rievocazione del Circuito della Favorita, su un tracciato di circa 35 chilometri che ha visto nove prove cronometrate con passaggio dalla Palazzina Cinese e arrivo in piazza Verdi a Palermo a vincere sono stati Giovanni Moceri e Valeria Dicembre.

Tantissimi gli equipaggi arrivati da ogni parte del mondo per partecipare alla Targa Florio Classica, il piazzamento migliore è stato quello ottenuto dai giapponesi Yokota Masahito e Oki Etsuko su Lancia Aprilia del 1937 arrivati al tredicesimo posto. (ANSA)

