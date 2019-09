Palermo, la storia infinita del Palasport: servono 3 anni per la riapertura

Serviranno tre anni, almeno, prima di riaprire il Palasport di Palermo. Una strada lunga, ma che è stata finalmente imboccata. Dalla struttura di Fondo Patti, preda del vandalismo e dell'abbandono, inizia l'inchiesta del Giornale di Sicilia, a cura di Guido Fiorito, sugli impianti sportivi.

Un Palazzetto dello sport voluto per decenni: il primo finanziamento risale al 1981 e il progetto è del 1984. Realizzato a fatica quindici anni dopo e chiuso, dopo nove, per una tempesta di vento che l'aveva scoperchiato. L'impianto non fu riparato dal Comune e negli anni a seguire fu depredato da vandali e ladri.

Oggi, i lavori di rifacimento della copertura commissionati dal Comune sono praticamente finiti. Ma per recuperare la struttura serviranno altri lavori.

