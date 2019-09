Atletica leggera per bambini, gli eventi a Palermo

Al via le attività inclusive della nuova stagione sportiva, la seconda, di Vivi Sano Sport, polisportiva collegata alla omonima Onlus che gestisce il Parco della Salute a Palermo.

Appuntamento domani alle 10 presso l’istituto dei Ciechi in via Angiò a Palermo, per la presentazione della scuola di avviamento all’atletica per bimbe e bimbi speciali.

A seguire la premiazione degli atleti che si sono distinti nello corso del passato campionato regionale di atletica indetto dalla Fisdir, gare in cui la squadra allenata da Francesco La Versa si è piazzata al secondo posto. Presente anche Sara Mormando, giovane che ha brillato alle regate nazionali estive indette dalla FIC per gli atleti con disabilità intellettivo relazionali.

Sarà anche occasione per presentare anche la scuola calcio sociale diretta a bimbi che vivono una condizione di marginalità sociale. Scuola sportiva dall’alto valore educativo che Vivi Sano Sport organizzerà da ottobre presso il campo del Parco della Salute in collaborazione con Livia Onlus e Palermo Calcio Popolare.

© Riproduzione riservata