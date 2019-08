Precampionato di basket a Palermo, confermato il Galatasaray

Annunciata anche l'ultima squadra che prenderà parte al torneo pre-stagione organizzato da Sicily By Car Palermo Basket, al PalaMangano il 21 e 22 settembre. Si tratta della formazione turca del Galatasaray. Il torneo precampionato del PalaMangano si arricchisce dunque di un’altra squadra, oltre ai già confermati campioni d’Italia del Famila Wuber Schio, alla vincente della Coppa Italia 2019 e seconda classificata della Serie A1 Passalacqua Ragusa e naturalmente a Sicily By Car Palermo Basket, che ospiterà la manifestazione.

L’appuntamento sarà una tappa centrale nella preparazione alla stagione delle palermitane, in vista del campionato di A1 che prenderà il via il 5-6 ottobre con l’Opening Day di Chianciano Terme e il match contro il Geas Sesto San Giovanni. Una grande occasione per Palermo di presentarsi alla pallacanestro di livello nazionale e internazionale. Il Galatasaray, nonostante il sesto posto nella stagione 2018/2019 del campionato turco, rimane una delle formazioni più forti d’Europa: nella sua bacheca ci sono 13 titoli turchi, 11 coppe nazionali, otto President Cup e tre trofei internazionali, un’Eurolega (2014) e ben due EuroCup (2009 e 2018).

Il presidente della squadra Sicily By Car Palermo Basket prof. Adolfo Allegra ha commentato così la partecipazione del club turco: "Ospiteremo una squadra turca di altissimo profilo, dotata di una struttura societaria importante (che conta anche la ben nota formazione di calcio), una compagine che ha partecipato e vinto l’Eurolega".

