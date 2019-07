Mondiale Windsurfer a Torbole, il Circolo Lauria si aggiudica il primo posto

Grande successo per il Club Canottieri Roggero di Lauria al Mondiale della classe Windsurfer, svoltosi a Torbole, in provincia di Trento, dal 24 al 28 luglio. Antonino Cangemi si è, infatti, aggiudicato il primo posto nella classifica overall Slalom, dopo aver regatato con i migliori di ogni categoria.

Un'ottima prestazione all'interno di una manifestazione che ha registrato momenti agonistici di alto livello, con atleti olimpici del presente e del passato. Antonino Cangemi ha chiuso al secondo posto, invece, nella course race di categoria e secondo nella classifica overall long distance.

L'atleta palermitano ha gestito al meglio le condizioni impegnative del vento sul Garda Trentino: in un giorno, ad esempio, si sono raggiunte raffiche oltre i 20 nodi. Plauso dalla dirigenza del Club Lauria. "Raccogliamo con grande soddisfazione gli importanti risultati - commenta il presidente del circolo Giorgio Matracia - del nostro Antonino Cangemi. Una conferma delle capacità e del talento dell'atleta ma anche del lavoro incessante degli istruttori e del nostro deputato alle Tavole a vela, Alberto Gange".

