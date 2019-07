Palermo Ladies Open, la Rus e la Badosa ai quarti di finale

Altre due tenniste si aggiungono alle giocatrici già qualificate per i quarti di finale del "30° Palermo Ladies Open". Nella parte alta del tabellone hanno raggiunto il turno successivo l’olandese Arantxa Rus e la spagnola Paula Badosa, che si affronteranno domani, nel match con in palio un posto nelle semifinali.

La Rus, numero 130 del mondo, è riuscita a eliminare la testa di serie numero 3 del torneo, ovvero la slovacca Viktoria Kuzmova, con il punteggio di 6-4 6-4. La Badosa, numero 119 del mondo, ha vinto in due set (per 6-1 6-3) contro la lucky loser Fanny Stollar in poco più di un’ora di gioco.

