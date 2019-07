Tennis, il Ct Palermo over 75 si conferma campione d'Italia

Due titoli italiani e due secondi posti. Questo è il bottino delle quattro squadre palermitane nelle finali dei campionati italiani senior. A conquistare il 18° titolo tricolore consecutivo è stata la formazione over 75 del Ct Palermo-Giornale di Sicilia che a Milano ha centrato l'ennesimo successo a spese dello Sporting Stampa Torino.

La squadra del capitano Enrico Piacenti ieri ha chiuso con la terza vittoria battendo i torinesi per 3-0. A riportare il primo punto è stato Paolo Bodo, che si è imposto su Tito Morsero per 4-6 6-1 e ritiro nel terzo set con Morsero bloccato da un infortunio muscolare. Molto facile il secondo punto per il Palermo con Roberto Fumagalli che non ha lasciato neppure un gioco a Vittorio Monaco. Infine terzo punto con il doppio composto da Antonio Ardizzone e Giancarlo Milesi vittoriosi su Francalanci-Vidolesi per 4-3 ritiro. Non è stato schierato il forte mancino Giorgio Rohrich infortunato.

Secondo titolo palermitano per la squadra femminile del Ct Palermo, Ladies 65, che sui campi di Brunico è tornata a vincere dopo tre anni un tricolore. Nella finale di ieri vittoria per 2-1 sul Marfisa Ferrara dopo l'1-1 nei singolari. Il primo punto è arrivato da Claudia Guidi che ha battuto la Servidori per 7-5 ritiro. Sconfitta invece Miriam Borali dalla Iaccarino per 6-1 3-6 6-0. Ha deciso così il doppio vinto da Lidia De Nicola e Claudia Guidi per 6-2 6-2 sulla coppia Iaccarino-Belluzzi. Ha completare la squadra palermitana anche Marcella Marzetti e Paola Brizzi.

Buon secondo posto per il Country club nell'over 55 a Verona. Ieri La Fiora, Bellinghieri, Brocato e Puglisi hanno ceduto ai più esperti Lellimami e Bertino del Tc Pavia che ha meritato il titolo. Infine, secondo posto a Marina di Massa anche per l'over 45 del Ct Palermo (Valentino, Amoroso, Cocco e Freni) che ieri ha superato per 3-0 il Tc Bergamo. Ma il titolo è andato al Ferrarella Roma.

