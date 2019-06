Atletica, Palermo "vola" alle Olimpiadi 2020: Osama Zoghlami qualificato nei 3000 siepi

Alle prossime Olimpiadi di Tokyo, nel 2020, ci sarà anche un atleta di Palermo. Si tratta di Osama Zoghlami del Cus Palermo, che ieri, nei 3.000 siepi ha ottenuto un tempo che gli ha concesso la qualificazione.

L'atleta dell'Aeronautica Militare, al Golden Gala di Roma, ha stabilito il tempo di 8.20.88, record personale ottenendo una doppia qualificazione: ai Campionati Mondiali in programma ad agosto a Doha, in Qatar (8.29 la soglia minima) e ai Giochi Olimpici (8.20 soglia minima). Il Cus Palermo torna così, per la prima volta dal 1984, alle Olimpiadi con un suo atleta.

A metà gara il talento di via Altofonte ha cambiato ritmo e all'ultimo giro c'è la sensazione che sta per stabilire un tempo davvero importante. Decisivi gli ultimi 200 metri con un sensazionale 8.20.88.

"Durante la prima metà di gara ero in coda perchè il ritmo era fortissimo", ha detto Zoghlami subito dopo la gara a Cuspalermo.it. "Così ho pensato di stare al riparo. Prima della partenza - rivela - ci avevano detto i passaggi delle lepri, quindi sapevo che sarebbe stata una gara molto veloce. In corso d'opera vediamo il crono dei passaggi ogni 200 metri, quindi ho avuto modo di capire che stavo andando bene. All'ultimo giro ho visto che avevo fatto lo stesso passaggio dell'8.22 di Palermo, quindi ho capito che potevo davvero fare il personale. Ho dato tutto e all'arrivo ho visto che era arrivato un risultato bellissimo. Dopo Berlino e dopo i sacrifici di tutti questi mesi è una bella rivincita, adesso dovremo continuare e confermarci l'anno prossimo. Sono felice".

© Riproduzione riservata