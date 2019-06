Palermo, prime partite di tennis al Trofeo Mercadante: avanzano tre siciliani

Prima giornata di partite al Ct Palermo per il 1° trofeo Antonino Mercadante, prova di categoria 1 del circuito tennis europei under 14 e tra le più importanti in europa. Trentadue gli incontri tra singolare maschile e femminile che si sono giocati.

Gli unici siciliani che hanno vinto sono stati Simone Consolo della Tennis School Montekatira e Giorgia Di Gesù del Tc Eschilo e Viola Santapaola del Cus Catania che si sono imposti rispettivamente sull’indonesiano Cowen Lau, su un'altra italiana Nicole Parti e sulla britannica Skelton.

Domani, martedì 4 giugno, a partire dalle 8,30, gli altri 32 incontri tra singolare maschile e femminile che completeranno i tabelloni al secondo turno.

Attesa per le performance dei palermitani del Country Time Club Federico Cinà e Gaia Greco, del siracusano Sebastiano Cocola e della messinese del Vela Teresa Cambria.

